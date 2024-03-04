ماذا حدث بين حسام حسن ومحمد صلاح؟.. الإعلامي أحمد موسى يوضح

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل الأنباء المثارة بشأن وجود أزمة بين اللاعب محمد صلاح ومدرب المنتخب الوطني حسام حسن، معلقًا: "بحب حسام حسن لأنه مقاتل برًا وجوه الملعب".

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد ،اليوم الإثنين، أنه طالب بالأمس على حسابه الرسمي بمنصة إكس، بحل أي أزمة بين الطرفين لأنها مصلحة الدولة.

وتابع: "علمت بشكل شخصي ومؤكد بنسبة مليون% أن الوزير أشرف صبحي تدخل وتحدث مع محمد صلاح، ويبدو أن هناك سوء فهم أو التباس وصل لنادي ليفربول بشأن علاقة الجهاز الفني مع صلاح وهذا الأمر تم شرحه بشكل واضح".

وأوضح: "الجهاز الفني للمنتخب الوطني يعتبر آخر فرصة، ولدينا فرصتان لكأس العالم وكأس الأمم الإفريقية"، موجهًا التحية لحسام حسن على المشاركة في الدورة الودية بالإمارات؛ لبناء منتخب محترم".

وتابع: "تم التنسيق بين إدارة المنتخب لاستدعاء كل اللاعبين الدوليين ومحمد صلاح سيكون موجود في التوقيت المناسب بالتنسيق مع المنتخب والجهاز الطبي، وهو تحت أمر مصر لأنه لديه حلم الفوز بأمم إفريقيا العام المقبل في المغرب، وقيادة المنتخب لكأس العالم 2026".

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