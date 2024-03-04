متحدث الرئاسة: الوضع على المستوى الدولي والإقليمي يشهد أزمات غير مسبوقة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الوضع على المستوى الدولي والإقليمي في أزمات غير مسبوقة منذ فترة وتوالت الأحداث العالمية ثم إقليميًا في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر تحدثت وحذرت من توسع الصراع في المنطقة.

وأضاف متحدث الرئاسة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامي أسامة كمال، المذاع على قناة دي إم سي، أن الوضع في غزة شديد الصعوبة والقسوة والخسائر الإنسانية غير مقبولة وغير متصورة وضمير الإنسانية يؤلمها بشدة، مؤكدًا تركيز مصر نحو الدفع والضغط المكثف على تحكيم صوت العقل في غزة.

وأضاف "فهمي"، أن هناك أكثر من 30 ألف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين والمفقودين تحت الأنقاض، مؤكدًا أنه وفق هذا الوضع مصر تحركت مع كل الأطراف بهدف وقف اطلاق النار والهدنة الوحيدة التي تم التوصل إليها كانت بجهد مصري وتعاون قطري امريكي، كما أن هناك محادثات ومصر تضغط بشدة لوقف إطلاق النار.

وتابع: "وقف إطلاق النار هو الضمانة الأساسية لدخول المساعدات بكميات كافية تلبي الاحتياجات العاجلة وغير الملباة للأشقاء في غزة، ومصر قدمت أكبر قدر من المساعدات الانسانية لقطاع غزة ولا نمن بدورنا تجاه غزة وهذا واجب انساني واخلاق وسياسي نلتزم به".

وأشار ، إلى أنه كان هناك لقاء مباحثات مطولة بين الرئيس السيسي والفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي السوداني، موضحًا أن أزمة الصراع في السودان بدأت من عام والدم السوداني غالي على قلوب المصريين ومصر ضالعة في جميع مساعي الحوار ودفع الحل السلمي في السودان.

اقرأ أيضا :

قصدت استفزازه.. داعية إسلامي يكشف سبب قوله لحلمي بكر "الأغنية دي مش هتدخلك الجنة