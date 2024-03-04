مائل للحرارة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة الثلاثاء، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الأرصاد"، أن طقس الغد يتأثر بعدد من الظواهر الجوية، منها نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

وأوضحت "الهيئة"، استمرار الشبورة المائية غدًا الثلاثاء، بدءًا من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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