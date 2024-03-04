يوم الشهيد.. مصر تحيى ذكرى الشهداء فى مارس من كل عام - "فيديو"



كتب- محمد سامي:

تحي الدولة المصرية والشعب المصرى ذكرى يوم الشهيد، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض في 9 مارس.



ونشرت وزارة الدفاع عدة فيديوهات بعنوان ويبقى الأثر وذلك للتذكير بسيرة الشهداء وتضحياتهم.



ولد عبد المنعم محمد رياض في 22 أكتوبر 1919 ,في قرية "سبرياى" احدى ضواخى مدينة طنطا، ويعتبر واحدًا من أشهر العسكريين العرب في النصف الثاني من القرن العشرين ,حيث شارك في الحرب العالمية الثانية ضد الألمان والإيطاليين بين عامي 1941 و1942، وشارك في حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967 وحرب الاستنزاف.



قام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بتكريم عبد المنعم رياض بمنحه رتبة فريق أول ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية أرفع وسام عسكري في مصر، وتحول يوم 9 مارس إلى يوم الشهيد في مصر .