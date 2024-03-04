أسامة ربيع يكشف تفاصيل مشروع إزدواج قناة السويس

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل مشروع إزدواج القناة، مشيرًا إلى أن قناة السويس الجديدة تسبب في "هسهس" للجماعات المشككة والمضللة في مشروعات الدولة، معلقًا: "10 مليارات و250 مليون دولار كانت عوائد القناة العام الماضي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد ،اليوم الإثنين، أن قناة السويس ساهمت في عبور ضعف عدد السفن، ومشروع تطوير القناة الجنوبي لم يحمل ميزانية الدولة أي مبالغ، وأفاد القناة في مجابهة أزمات قد تحدث على غرار "إيفرجيفن".

وتابع: "المشروعات لم تتم إلا بدراسة الجدوى بعد إقرار الرئيس والحكومة والبرلمان، ومشروع إزدواج قناة السويس ضروري وحتمي؛ والعمل يعني التفكير في المستقبل".

وعلق الفريق أسامة ربيع: "يجب أن نحافظ على قناة السويس كمصدر دخل للنقد الأجنبي، وكل الاستثمارات والمشروعات التي تتم من أموال الهيئة، وشراء صفقة القاطرات الأخيرة تكلف نحو 80 مليون دولار وتم دفعها بالعملة المصرية".

وبشأن ما يحدث في البحر الأحمر، استكمل الفريق أسامة ربيع قائلا: من يناير حتى الآن هناك تأثير 50% بالسالب على إيرادات القناة الدولارية، وحركة التجارة تغيرت بالسالب لـ40% بحركة القناة.

واستكمل: "متفائل من تعويض الخسائر بقناة السويس بعد انتهاء أحداث البحر الأحمر"، مستطردًا حول إزدواج قناة السويس: "المشروع سيقضي على أي أحلام بشأن ممرات تجارية جديدة".

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