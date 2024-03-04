قرارت عاجلة بعد اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، اجتماعًا مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين؛ لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات القومية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية .

وبحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، الإثنين، تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة الإجراءات التى اتخذتها المحافظة للاستعداد؛ لاستقبال شهر رمضان المعظم، والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع الأساسية والتخفيضات المعلنة والتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ .

وأكد وزير التنمية المحلية، على أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة التخفيضات المعلنة من قبل المنافذ؛ للتأكد من عدم التلاعب فى الأسعار.

وقال "آمنة"، إن الدكتور رئيس مجلس الوزراء، يتابع عبر تقارير دورية جهود المحافظات في هذا الملف الحيوي وتنفيذ العديد من الخطط؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى تكاتف جهود كل الأجهزة ممثلة فى القوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين بالتعاون مع المحافظات؛ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة .

ومن جانبه، قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة شهدت التوسع فى إقامة العديد من المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة ضمن جهود تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن والملابس ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتضم المحافظة حاليًا حوالي 400 منفذ ثابت ومتحرك تتبع مختلف الجهات بالدولة؛ للوصول لكل أنحاء المحافظة وجميع التجمعات السكنية .

وأوضح "راشد"، أنه تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشية؛ للتأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض.

وحرص وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع على التعرف من اللواء أحمد راشد على أخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بقرى مركزي الصف وأطفيح والتى تتضمن أكثر من 1200 مشروع خلال المرحلة الأولى لدعم البنية التحتية والارتقاء بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى المستهدفة.

وفي سياق متصل، قال "آمنة"، إن الفترة الحالية شهدت التشغيل التجريبي للعديد من المشروعات التي تم الانتهاء منها في مركز أطفيح والصف ودخولهم الخدمة الفعلية أمام المواطنين، مشيرًأ إلى أن هناك جولات ميدانية علي مدار الأسبوع لباقى المشروعات المستهدفة علي أرض الواقع لحل أية مشكلات أو تحديات تواجه عمليات التنفيذ لدخولها الخدمة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك جولات ميدانية من فرق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة على أرض القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولي؛ للمتابعة مع فرق المحافظات والجهات المنفذة للمشروعات وبصفة خاصة مشروعات الإدارة المحلية من الأسواق والمواقف وغيرها .

ومن جانبه، قال محافظ الجيزة، إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت ٩٢٤ مشروع لخدمة حوالي ٨٥٠ ألف مواطن، والتي تشمل محطات لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي ومدارس ومراكز صحية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم الانتهاء بنسبة ١٠٠% من المشروعات في 7 قطاعات تنموية وخدمية بالقري المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وشملت الانتهاء من عدد ١٠٢ مشروع بقطاع التعليم، و٤٣ مشروع بقطاع الشباب والرياضة، و١١ مجمع حكومي بالقطاع الخدمى، و١١ مجمع زراعي متكامل بالقطاع الزراعى، و33 مكتب بريد وتجهيزهم بالأثاث اللازم، و١٦ وحدة إسعاف و٦ نقاط شرطية.

وتابع الوزير: فضلًا عن وصول نسب الإنجاز إلى أكثر من 90 % بقطاع شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية، حيث تم الانتهاء من 36 مشروع وجارى إنجاز 6 مشروعات آخرى، والانتهاء من 22 مشروع للوحدات الصحية و عدد 8 منشآت بقطاع التضامن الاجتماعى، والانتهاء من تبطين ٢٤ ترعة وجارى الاستكمال للانتهاء من كل المشروعات .

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم تنفيذ المشروعات المدرجة بقطاع الأسواق والمواقف الحضارية بنسب تتعدى 90% والتى سيكون لها أثرًا كبيرًأ فى التيسير على مواطنى قرى حياة كريمة وتسهيل سبل المعيشة .

وشهد الاجتماع، استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة للعام المالى الجاري وخاصة تطوير الطرق الداخلية والرئيسية وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور الجديدة وتطوير المناطق غير المخططة والأسواق؛ لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم.

ووجه اللواء هشام آمنة، بضرورة تنفيذ المشروعات المدرجة فى الخطة على أفضل جودة ممكنة؛ لتحقيق رضا المواطنين عنها والتعامل مع أية تقصير من الشركات المنفذة، وفقًا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن .

وخلال اللقاء، تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة، جهود الأجهزة التنفيذية بالجيزة بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية؛ لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والحفاظ علي الأراضي الزراعية.

وشدد "آمنة"، علي أهمية التعامل بكل حسم مع أى مخالفات أو تعديات يتم رصدها في المهد وإزالتها على الفور وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدين والتصدي لمحاولات البناء المخالف .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى ضرورة متابعة منظومة المتغيرات المكانية بمحافظ الجيزة وإزالة أية تعديات على الأراضى الزراعية أو الأراضى أملاك الدولة فوراً فى المهد.

ومن جانبه، أشار محافظ الجيزة، أن المحافظة تمكنت خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ من إزالة 150 حالة تعدي تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف، لافتًا إلى توجيهاته المستمرة لرؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية في أعمال المرحلة الثانية للموجة الـ22 بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية، ورصد أية حالات تعدي جديدة على المجاري المائية وأملاك الدولة والأراضى الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وتحرير محاضر تبوير لضمان عدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء .

واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع بمتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات بالجيزة مع اللواء أحمد راشد، فى ظل المشروعات القومية التى تجرى على أرض المحافظة والاستمرار فى تحسين مستوى النظافة بجميع الشوارع والميادين في كل أنحاء المحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن المحافظة تولي اهتماما بالغًأ بملف النظافة والذي يأتي علي رأس أولويات أجندة العمل اليومية والدفع بالمعدات اللازمة للمناطق الحيوية وذات الكثافات السكانية العالية؛ لتحسين مستوى النظافة حيث يتم رفع ١٢ ألف طن مخلفات يوميًا.