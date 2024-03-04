بالفيديو.. أسامة قابيل: رمضان ليس للعبادة فقط لكن لتغيير السلوكيات الخاطئة



كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن شهور السنة ١٢ شهرا، منهم شهر رمضان الذى يكون جبر خاطر لباقي الشهور، لافتًا إلى أن شهر رمضان يخلص العبد من المعاصي والذنوب والأوزار.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، بحلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbc masr 2"، اليوم الاثنين: "أهلا ومرحبا رمضان، باقي أسبوع على دخول الشهر المبارك، ربنا يمتعنا بأنشطة وعبادات وطاعات، وكل واحد لازم يعمل مذاكرة وتدريب على الطاعة وتغيير العادات والسلوكيات السلبية في حياتنا".



وأضاف: "اول أمر لازم نستعد بالنية إننا ننور حياتنا في رمضان، كل يوم امتحان وطاعة وعبادة مختلفة، لا تجعل رمضان عبادات فقط وإنما خلي رمضان بالتدبر في خلق الله، وقول كم فرصة عدت علي في رمضان ولم يغفر لي دلوقتى عندى فرصة فى رمضان ده احقق جول وهدف مغفرة الذنوب"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".