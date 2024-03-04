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BBC

بحضور كبار الشخصيات.. بدء عزاء والدة اللواء راضي عبد المعطي مساعد وزير الداخلية الأسبق

08:26 م الإثنين 04 مارس 2024
  • عرض 12 صورة
    عزاء والدة مساعد وزير الداخلية الأسبق
  • عرض 12 صورة
    عزاء والدة مساعد وزير الداخلية الأسبق
  • عرض 12 صورة
    عزاء والدة مساعد وزير الداخلية الأسبق
  • عرض 12 صورة
    عزاء والدة مساعد وزير الداخلية الأسبق
  • عرض 12 صورة
    عزاء والدة مساعد وزير الداخلية الأسبق
  • عرض 12 صورة
    عزاء والدة مساعد وزير الداخلية الأسبق (8)
  • عرض 12 صورة
    عزاء والدة مساعد وزير الداخلية الأسبق
  • عرض 12 صورة
    عزاء والدة مساعد وزير الداخلية الأسبق
  • عرض 12 صورة
    عزاء والدة مساعد وزير الداخلية الأسبق
  • عرض 12 صورة
    عزاء والدة مساعد وزير الداخلية الأسبق
  • عرض 12 صورة
    عزاء والدة مساعد وزير الداخلية الأسبق
  • عرض 12 صورة
    عزاء والدة مساعد وزير الداخلية الأسبق
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كتب- محمد أبو بكر:
تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء والدة كل من النائب محمد عبدالمعطي، عضو مجلس الشيوخ، واللواء راضى عبدالمعطى، مساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، وذلك في مسجد الشرطة بالتجمع.

حضر العزاء العديد من الشخصيات أبرزهم رئيس مجلس الشيوخ ووكلاء المجلس والأمين العام، ووزير التربية والتعليم، ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، والنائب يسري المغازى، عضو مجلس النواب والبرلمان العربي.

ورحلت عن عالمنا، والدة اللواء راضى عبدالمعطي، مساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، والنائب محمد عبد المعطي عضو مجلس الشيوخ، قبل 4 أيام بالمنصورة.

عزاء والدة مساعد وزير الداخلية محمد عبدالمعطي راضى عبدالمعطى مسجد الشرطة

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