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BBC

قصدت استفزازه.. داعية إسلامي يكشف سبب قوله لحلمي بكر "الأغنية دي مش هتدخلك الجنة"

07:43 م الإثنين 04 مارس 2024

الدكتور محمد علي

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كتبت- داليا الظنيني:
كشف الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي تفاصيل لقائه مع الموسيقار الراحل حلمي بكر، معلقًا: "التقيت به ذات مرة وسألته سؤالًا بشأن ما قدمه في دنياه ويسأل عنه أمام الله، وقلت له أغنية على اللي جرى من مراسيلك مش هتدخلك الجنة"، قاصدًا استفزازه فيها، وطلبت منه أن يقوم بعمل صالح يلقى الله عليه، وهو مراجعة القرآن من حيث مناسبة المقامات للآيات.

ورد الدكتور محمد علي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، على سؤالها بشأن هل الفن حرام أم لا؟ قائلا: الفن ما كان منه حلال فهو حلال مثل الفن الراقي ومسلسلات رأفت الهجان وعمر بن عبدالعزيز، أما الفن الذي يشهد وجود مخدرات وسيدات كاشفات أجسادهن فهذا ليس فنًا.

وأضاف الدكتور محمد علي، أن مشكلات الراحل حلمي بكر مع إحدى زوجاته التي اعتدت عليه بالإهانة والضرب والتنمر منعته من مراجعة المقامات، ولكن هنا نقول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.

محمد علي حلمي بكر ع اللي جرى

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