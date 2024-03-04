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قطع مياه الشرب بالأسمرات والهضبة العليا حتى هذا الموعد

07:40 م الإثنين 04 مارس 2024

قطع مياه الشرب

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كتب- محمد سامي:
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن تخفيف الضغوط وقطع المياه عن بعض مناطق المقطم "الأسمرات - الهضبة العليا)، وذلك نظرًا للأعمال التي تقوم بها الشركة بمنطقة المقطم.

وافاد مسئولى شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أنه سيتم انتهاء الأعمال الساعة العاشرة مساءًا.

وأعربت الشركة عن أسفها لتخفيف الضغوط وتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب ومعقمة بالمناطق المتأثرة ويتم طلبها عن طريق الخط الساخن ١٢٥ أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.

مياه الشرب الأسمرات قطع المياه الهضبة العليا

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