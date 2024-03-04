حدث في 8 ساعات|اعتماد جدول الثانوية العامة.. وتوجيه رئاسي بسرعة الإفراجات الجمركية للسلع

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

200 ألف للمتوفى و20 ألفاً للمُصاب.. تعويضات عاجلة للعمال ضحايا حادث وادي النطرون

وجَّه وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الإثنين، الإدارةَ المُختصة بالعِمالة غير المنتظمة، بسرعة صرف إعانات للعمال ضحايا انقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بالعمال الزراعيين باليومية، على طريق الضبعة عند الكيلو 23 اتجاه القاهرة، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

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دولارات رأس الحكمة.. الحكومة: توجيه رئاسي بسرعة الإفراجات الجمركية للسلع

قال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع اليوم، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI.

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كيلو اللحمة هيوصل لـ270 جنيهًا.. بشرى سارة بشأن أسعار اللحوم خلال أيام

كشف حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، عن توقعاته بشأن أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة؛ خصوصًا مع حلول شهر رمضان المعظم، الذي ترتفع فيه نسبة الإقبال على المنتجات اللحمية بشكل كبير.

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الرئاسة تكشف تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير العدل

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

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"الشيوخ" يوافق على آلية التقدم بطلبات الحصول على الدعم النقدي

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تتطرق إلى تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدى وقيمة الرسوم الخاصة و أيلولة هذه الرسوم.

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إجراءات تنفيذية.. أول بيان حكومي بشأن طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدنى لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص.

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رسميًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد اعتماده

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماعه مع اتحاد طلاب مصر، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للإعلان عنه.

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