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متحدث الوزراء يكشف موقف طرح أرض رأس جميلة للاستثمار - (فيديو)

07:14 م الإثنين 04 مارس 2024

رأس جميلة

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كتب- داليا الظنيني:
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، موقف طرح أرض رأس جميلة للاستثمار.

وأضاف "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروعات الكبرى تحتاج لدراسات متأنية لاختيار أفضل العروض، وكل ما يتم نشره حتى الآن بشأن طرح بعض المشروعات الكبرى كمشروع رأس جميلة هو محل الدراسة ولا يوجد اتفاقات حقيقة.

وتابع: "هناك مشاورات قادمة لاجتذاب مشروعات استثمارية كبرى، مثل ما قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيتم مناقشة استثمار مشروعات كبرى مع مستثمرين محليين وخارجيين في الفترة المقبلة".

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن هناك لجنة قانونية وفنية بمجلس الوزراء تقوم بدراسة المشروعات الاستثمارية الكبرى، والاتفاق على بعضها وفق الرؤية التنموية للدولة.

رأس جميلة مجلس الوزراء المشروعات الاستثمارية

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