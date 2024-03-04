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مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية بشمال قطاع غزة

05:11 م الإثنين 04 مارس 2024

الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية

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كتب- محمد سامي:
نفذت القوات الجوية المصرية أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال القطاع بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة فيتخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين بشمال قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن القوات المسلحة، واستمراراً للجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق بقطاع غزة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال البيان: يأتي ذلك مع تواصل الجهود المصرية الفاعلة لإقرار التهدئة والتعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وباقي المؤسسات الأممية لتأمين إستدامة المساعدات الإنسانية ونقلها إلى داخل القطاع في ظل استمرارالأزمة الراهنة وما يعانيه أبناء الشعب الفسطينى من نقص فيكافة مقومات الحياة.

الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية قطاع غزة مصر الإمارات

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