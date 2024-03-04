لمدة 10 ساعات.. "الجيزة": قطع المياه في عدة مناطق غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع خدمة المياه في عدة قرى بمدينة أطفيح، وذلك ابتداءً من مساء الثلاثاء المقبل؛ لإجراء أعمال إصلاح عاجلة على خط المياه ذو القطر ٦٠٠ مم.

وفقًا لبيان صادر عن محافظة الجيزة، تم الإعلان عن حدوث تسرب في الخط ذو قطر ٦٠٠ مم الذي يغذي قرى الحلف الشرقي وكفر حلاوة وعرب منشأة سليمان، وهذا ما استدعى قطع خدمة المياه لمدة ١٠ ساعات.

وأوضحت "الجيزة"، أن قطع المياه يشمل الفترة من الساعة العاشرة مساءً يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 وحتى الساعة الثامنة صباحًا يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، للقرى المشار إليها في مركز ومدينة أطفيح.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال؛ لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف "راشد"، رئيس مركز أطفيح، بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة أية معوقات.

أشارت محافظة الجيزة، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، لتنقلها إلى المناطق المتأثرة، وفي حالات الطوارئ، يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن ١٢٥؛ لتلبية احتياجاتهم فورًا.