طاقة النواب تلتقي محافظ بورسعيد وتزور عددًا من المشروعات الكبرى

كتب- نشأت علي:

التقى وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال زيارة برلمانية برئاسة طلعت السويدي، اليوم الإثنين، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتقوم بزيارة عدد من مشروعات الطاقة وحقل ظهر والمناطق الصناعية.

وقال محافظ بورسعيد، خلال استقبال الوفد البرلماني بمقر المحافظة، إن الإنجازات ومشروعات التنمية تواصلت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يوجه ويتابع دائمًا؛ خصوصًا المشروعات القومية الكبرى ببورسعيد؛ حيث تضاعفت المشروعات بفضل الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر.

واستعرض محافظ بورسعيد خلال اللقاء أبرز الإنجازات والمشروعات في المحافظة، واصفًا المحافظة بأنها محافظة استثمارية تجذب أكبر الاستثمارات الأجنبية، ويوجد بها أكبر محطة تحلية ومعالجة مياه في العالم؛ وهي محطة بحر البقر، ومشروع استصلاح نصف مليون فدان بشرق التفريعة، ومشروعات الغاز؛ أبرزها حقل ظهر الذي بدأ الإنتاج 2017، وحققت مصر بعدها بعام الاكتفاء الذاتي من الغاز، وينتج 3 مليارات قدم مكعب إضافة إلى ميناء شرق بورسعيد، المصنف العاشر على مستوى العالم .

وقال طلعت السويدي رئيس اللجنة، إن بورسعيد من أبرز المحافظات الاستثمارية، والتي تتضمن مشروعات قومية ومشروعات الطاقة.

وأضاف السويدي أن اللجنة تقوم أيضًا بزيارة حقل ظهر غدًا وتلتقي وزير البترول، بشأن إنتاج حقل ظهر والمشروعات الجديدة للغاز واستراتيجية الدولة لتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة، في هذه المرحلة المهمة.

وقال خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، إن مجلس النواب يسعى للتعاون مع الحكومة؛ من أجل مصالح الوطن، مؤكدًا أن المشروعات القومية في ظل اهتمام الدولة ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطاقة النظيفة ومشروعات الغاز هي فخر لكل مصري.

وتابع عبد المولى: إن الرئيس وعد أن مصر ستكون أم الدنيا، ونحن نثق بالرئيس، مشيدًا بمشروع رأس الحكمة، وأنه بداية المشروعات الكبرى لانطلاق مصر وأخذ مكانتها الطبيعية.

وأشاد النائب أحمد حجازي بالدور المجتمعي للشركات؛ خصوصاً في مجال البيئة، مؤكدًا أن المشروعات الاستثمارية ببورسعيد تحقق الكثير للدولة وتوفر فرص العمل.

وقال النائب عبد الباقي تركيا، عضو اللجنة، إن مشروعات الغاز خصوصًا حقل ظهر تمثل أهمية كبرى لمصر في ظل التحول للطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي يهتم بها الرئيس السيسي، مشيدًا أيضًا بنجاح مصر وبورسعيد في جذب الاستثمارات الأجنبية التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري؛ خصوصًا في ظل الظروف العالمية الحالية.

وشدد النائب محمد جنيدي، وكيل لجنة الطاقة، على أن محافظة بورسعيد من المحافظات الواعدة وتضم مشروعات كبرى وحققت إنجازات كبيرة.

وأشادت النائبة نشوى الديب، بالمشروعات الاستثمارية في بورسعيد وحجم الإنجازات في كل المجالات.

وأشار النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، بحجم الإنجازات ومشروعات الغاز والبترول ببورسعيد، وأنها الأكبر؛ حيث تخدم الاقتصاد المصري، وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المصري؛ خصوصًا الاستثمارات الأجنبية، ضاربًا مثالًا بحقل ظهر، أكبر حقول الغاز في مصر.

وأكد النائب حسام حبيب أن محافظة بورسعيد من أكبر المحافظات الاستثمارية الكبرى، وتضم عددًا من المشروعات القومية.

وقال النائب عبد الله لاشين إن مصر تواجه الظروف الاقتصادية العالمية بمزيد من المشروعات والاستثمارات، مع توجيهات وقرارات من الرئيس السيسي بالاهتمام بالمواطن البسيط، والتحركات التي تقوم بها الدولة لدعم الاقتصاد، ومن أبرزها مشروع رأس الحكمة.

وتحدث النائب حسن عمار والنائبة أمل عصفور، من محافظة بورسعيد، حول إنجازات المحافظة وأبرز التحديات التي تواجهها.

ويضم الوفد البرلماني عددًا كبيرًا من النواب، ومحمد جنيدي وكيل اللجنة، وخالد عبد المولى أمين سر اللجنة، والنواب شريف الورداني ووجيه أباظة وعيد حماد وخالد مشهور وعبد الله لاشين وعبد الباقي تركيا وعلاء عبد النبي وسامح حبيب وأحمد حجازي وإيهاب عبد العظيم، والنائبة نشوى الديب وحازم حلمي ماضي محمود ومحمد طايع ورفعت شكيب والنائبة آية فوزي فتى والنائب حمدي سليمان وصفاء جابر وسناء طايع وهويدا طعيمة وعفاف زهران والنائب عبد الله لاشين.