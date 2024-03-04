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وزارة الكهرباء تطلق منصة لتسهيل تركيب الخلايا الشمسية على أسطح المباني

04:14 م الإثنين 04 مارس 2024

الدكتور محمد شاكر

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كتب- محمد صلاح:

أطلق الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، "منصة مصر للطاقة الشمسية" بالتعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومشروع نظم الخلايا الصغيرة والمتوسطة التابع لمركز تحديث الصناعة.

وأشار شاكر إلى ضرورة زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية؛ لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضًا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء اليوم ، أن "منصة مصر للطاقة الشمسية" تعد منصة تفاعلية يتم من خلالها التعرف على "محطات طاقة شمسية" ومتابعة تركيبها للمواطنين كأفراد أو شركات، وربطها بشبكة الكهرباء القومية عن طريق شركات التوزيع المختلفة، وتتيح أيضًا التواصل مع العملاء والجهات المعنية عن طريق، البريد الإلكتروني والرسائل النصية على الموبايل والتنبيهات على المنصة.

وتم إنشاء لوحة متابعة مركزية من خلال مركز المتابعة والتشغيل الرقمي الذي تم إنشاؤه بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، يمكن من خلاله متابعة المخطط الزمني لكل مشروع لتسديد أي عقبات في حالة وجودها، وأيضًا إصدار التقارير والإحصائيات التي يتم من خلالها متابعة المشاريع وطلبات الربط والتأهيل وحصر القدرات المركبة بالشبكة الكهربائية.

كما تم إنشاء منظومة شكاوى قوية تربط جميع الجهات المعنية، الأمر الذي يساهم بشكل سريع نحو حل ومعالجة أي شكاوى بشكل أسرع.

هذا ويمكن الاطلاع من خلال الرابط التالي: هنا

الدكتور محمد شاكر تركيب الخلايا الشمسية أسطح المباني

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