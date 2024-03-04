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الشيوخ: إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية

02:59 م الإثنين 04 مارس 2024

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على نص المادة ٢٢ من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تتضمن إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

ونصت المادة ٢٢ من قانون الضمان الموحد، الذي يناقشه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة حاليا على: تقوم الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات المستفيدين من الدعم النقدي من المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.

مجلس الشيوخ المصروفات الدراسية قانون الضمان الاجتماعي مجموعات التقوية المدرسية

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