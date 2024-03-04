الضويني وعبدالغني يتابعان "التقييم الوطني" لـ "أولى إعدادي" بمعهد تاجان الأزهري بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

زار الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، يرافقه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد، اليوم، معهد تاجان الأزهري لغات بمنطقة القاهرة، وذلك للوقوف على تطبيق التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات لطلاب الصف السابع (الصف الأول الإعدادي).



وأكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، أهمية التقييم الوطني في قياس مستوى الطلاب وتطوير العملية التعليمية.

ومن جانبه أكد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أهمية مرحلة التقييم كجزء أساسي وحيوي في عملية التعليم.

وأوضح أن التقييم يلعب دورًا مهمًا في قياس تقدُّم الطلاب وتقييم فهمهم للمواد الدراسية، خاصةً في مواد اللغة العربية والرياضيات.

وشدد رئيس قطاع المعاهد، على أهمية مرحلة التقييم في الصف السابع (الأول الإعدادي) نظرًا للتحديات والفرص التي توفرها.

وبحسب بيان لقطاع المعاهد، الاثنين، تأتي الزيارة ضمن حرص وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد على متابعة سير العملية التعليمية والوقوف على احتياجات الطلاب والمعلمين، وتطوير منظومة التعليم في المعاهد على مستوى الجمهورية.