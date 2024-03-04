"مفيش روح فانلة".. تعليق مثير من عمرو أديب على مباراة الأهلي والزمالك بكأس مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر الإعلامي عمرو أديب، تدوينة عبر موقع X، علق فيها على مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك عبر حسابه الشخصي.

وقال أديب: "عقلية الهزيمة اللي موجودة عند كتير من الزمالكاوية لازم تتغير قول ورايا: إحنا حنكسب الأهلى يوم الجمعة ومفيش حظ وروح فانلة أو جمهور هيفرق معانا.

وتابع: "قول ورايا هنكسب طبعا هنكسب جدا بإذن المولى عز وجل".

واستكمل أديب: "حط في دماغك المكسب وهتلاقي الأهلي سهل وبسيط جدا زي أي نادي بتلعب معاه.. حنكسب".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الأول بارك في نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، التى تستضيفها السعودية لأول مرة في التاريخ.