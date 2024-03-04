كيلو اللحمة هيوصل لـ270 جنيهًا.. بشرى سارة بشأن أسعار اللحوم خلال أيام

كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، عن توقعاته بشأن أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة؛ خصوصًا مع حلول شهر رمضان المعظم، الذي ترتفع فيه نسبة الإقبال على المنتجات اللحمية بشكل كبير.

وقال حسين أبو صدام، خلال تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي": إن أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا كبيرًا في أسعارها؛ خصوصًا بعد أن انخفض سعر كيلو اللحم القائم من 190 جنيهًا إلى 150 جنيهًا خلال الأسبوع الحالي، نتيجة انخفاض سعر الأعلاف ومواد التثمين وانهيار الدولار في السوق الموازية، عقب إبرام الحكومة صفقة "رأس الحكمة".

وأضاف نقيب عام الفلاحين أنه من المتوقع أن يصل سعر كيلو اللحم للجمهور بداية النصف الثاني لشهر رمضان إلى 300 جنيه بالمدن و270 بالأرياف، مشيرًا إلى أن تلك الفترة تشهد انخفاضًا في نسبة الإقبال من المواطنين وتوجههم لشراء الحلويات ومخبوزات العيد.

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