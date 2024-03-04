"الزراعة": "بنت الريف" تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز قدراتها في المجتمع

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كتب- عمرو صالح:

أطلق مركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة، مبادرة تنموية تستهدف المرأة الريفية في عدد ١٦ محافظة من محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور ياسر الحيمري، المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، إن المبادرة تشمل محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والقليوبية والغربية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية.

وتهدف المبادرة إلى تمكين المرأة وتعزيز قدراتها؛ من خلال تنمية معارفها ومهاراتها بمجالات الثقافة السكانية والوعي البيئي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد منها والأمن الغذائي وتأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتعزيز دورها كعنصر فاعل في المجتمع الريفي ودعمها لتحقيق حياة كريمة ومستدامة لها ولأُسرتها .

وأضاف الحيمري أن المبادرة تتكون من 3 مراحل، المرحلة الأولى تتعلق بالثقافة السكانية، والمرحلة الثانية تتعلق بتحسين الوعي البيئي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد منها، والمرحلة الثالثة متعلقة بتمكين المرأة الريفية من خلال تنمية معارفها ومهاراتها في تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاستغلال الأمثل للموارد المحلية المتاحة.

واشتملت المرحلة الأولى على أربعة محاور رئيسية تم تنفيذها على مدار ٤ أسابيع متتالية :

المحور الأول: الثقة بالنفس وتنمية مهارات التواصل من خلال تحسين مستوى الوعي الذاتي والثقة بالنفس والتشجيع على اكتشاف القدرات والمواهب الشخصية وتنميتها وإدارة العلاقات بشكل فعال .

المحور الثاني: أساسيات التغذية السليمة لصحة الأسرة والأنماط الغذائية الصحيحة أثناء فترة الحمل، وتنمية المعارف حول مبادئ التغذية الصحيحة، والغذاء المتوازن، ودعم المرأة الريفية بأفكار ووجبات غذائية صحية ومتوازنة وسهلة التحضير.

المحور الثالث: "الصحة الإنجابية" واستهدف تنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية على المستوى الصحي والإنجابي من خلال نشر الوعي بأهمية الرعاية الطبية الدورية قبل الحمل وخلاله وبعد الولادة وتوعية الريفيات بطرق ووسائل تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة حولها.

المحور الرابع: والتوعية بالمشكلة السكانية وأبعادها، والسن المناسب للزواج، وتم الاستعانة بأعضاء من المؤسسات الصحية في هذه المحافظات، لتنفيذ هذا المحور.

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