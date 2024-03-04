200 ألف للمتوفى و20 ألفاً للمُصاب.. تعويضات عاجلة للعمال ضحايا حادث وادي النطرون

كتب- محمد أبوبكر:

وجَّه وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الإثنين، الإدارةَ المُختصة بالعِمالة غير المنتظمة، بسرعة صرف إعانات للعمال ضحايا انقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بالعمال الزراعيين باليومية، على طريق الضبعة عند الكيلو 23 اتجاه القاهرة، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وجاءت الإعانات بواقع 200 ألف جنيه لكل مُتوفى "6 متوفين"، و20 ألف جنيه لكل مُصاب "15 مُصابًا"، وذلك من "بند الحوادث" الذي قرر الوزير شحاتة استحداثه على منظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، منذ أيام؛ لمواجهة حوادث الطوارئ للعمال غير المُنتظمين.

وحثَّ الوزير إدارة العمالة غير المنتظمة على الانتهاء من إجراءات تسليم التعويضات، فور استلام الأوراق المطلوبة من أُسر الضحايا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا منذ أيام، من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق الضبعة بنطاق المركز، وحسب معلومات مديرية عمل البحيرة تبين وفاة 6، وإصابة 15 عاملًا، ونقل المُصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

وتلقت الوزارة كشفًا نهائيًّا بأسماء الضحايا، وهم؛ المُتوفون: كريم سعيد محمد علي الشيمي، ومحمد سمير محمد محمود شومان، وأحمد عبد الهادي فتحي عبد الهادي السبكي، ويوسف عماد محمود مصطفى عمر، وخالد وليد على محمد الشيمي، والحسين محمد عبد السلام حسن.. والمصابون: أحمد أيمن صبحي عبد الحليم، وأحمد هشام عبد المنعم عبد العال، والحسن محمد عبد السلام حسن حامد، وزياد حمادة جمعة محمد الشيمي، وطارق عادل السيد علام، وعوض جمعة محمد الشيمي، ومحمد رجب محمد مبروك، ومحمد أحمد زكي طه سليم، ومحمد صلاح إسماعيل حسين، ومحمود سمير جابر أحمد خضر، ومحمود محمد أحمد محمد عليان، ومصطفى أحمد السيد إبراهيم، ومنى حسين عبد الفتاح حرحش، وإسلام مهنا جابر سليم، ومنة الله محمد الطويل.

يُذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة" من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية مركزية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكل مجالاتها وتخصصاتها، وإطلاق منصة إلكترونية لها للتسهيل على المُقاولين عملية تسجيل البيانات، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.