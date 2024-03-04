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BBC

يوم الشهيد.. النص الكامل لموضوع خطبة الجمعة المقبلة

11:33 ص الإثنين 04 مارس 2024

وزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام"، بالتزامن مع الاحتفالات بيوم الشهيد التي توافق التاسع من مارس كل عام.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بضرورة الالتزام بالنص الكامل لموضوع خطبة الجمعة على أقل تقدير وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة والمقدر بـ عشر دقائق إلى 15 دقيقة.

وشددت وزارة الأوقاف، على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأئمة وخطباء المكافأة حال الخروج على موضوع الخطبة، أو عدم الالتزام بالوقت.

وجاء النص الكامل لموضوع خطبة الجمعة، على النحو التالي:

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وزارة الأوقاف خطبة الجمعة يوم الشهيد

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