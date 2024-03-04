نشرة التوك شو| قرار هام بشأن 7 سلع أساسية.. وهذه أسعار معارض "أهلا رمضان"

كتبت- داليا الظنينى:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي"، أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

لن نسمح بأي تجاوز.. متحدث الوزراء: إلزام التجار بوضع السعر على 7 سلع أساسية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إلزام التجار بوضع السعر النهائي على 7 سلع، موضحًا أن ذلك الإجراء يأتي في إطار عدد من القرارات التي وجه به رئيس الوزراء من أجل ضبط أسعار السلع في الأسواق.

بسام راضي: مصر نجحت خلال 8 سنوات في استصلاح ملايين الأفدنة بالدلتا وشرق العوينات

كشف السفير بسام راضي، سفير مصر في روما، أن المشروعات الزراعية العملاقة في مصر كانت حديث القمة الإفريقية - الإيطالية التي تمت في إيطاليا.

الزيت يبدأ من 48 جنيها.. التموين تكشف أسعار السلع في معارض "أهلا رمضان"

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن معرض أهلا رمضان 2024 يشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين قبيل حلول الشهر الكريم، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح غدًا إحدى السلاسل التجارية في مدينة الأسمرات، علاوة على افتتاح أكبر مركز لتأهيل العمالة في الشرق الأوسط.

اتحاد الصناعات: الأمور ستتحسن الفترة المقبلة وسنشهد نهضة بالقطاع الصناعي

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن كل عمل يجرى في مصر اليوم يُصب في مصلحة المواطن البسيط، موضحًا أن الدولار يعامل معاملة السلعة، وعدم توفره يؤدي لارتفاع سعره.

"واقفة بتغيظنا".. عمرو أديب: الدولار ترنح وانهار طب ليه الفرخة لم تترنح؟

عقب الإعلامي عمرو أديب، على انهيار سعر الدولار في السوق السوداء بعد ارتفاعه الفترة الماضية إلى سعر 70 جنيها.