مستشار رئيس جامعة بنها يكشف كواليس العثور على تابوت حجري وقطع أثرية

بعد اكتشاف التابوت الأثري.. هل تتوقف الأعمال بمشرو

كتبت- داليا الظنينى:

كشف الدكتور محمد سعيد، مستشار رئيس جامعة بنها، تفاصيل العثور على تابوت حجري وقطع أثرية بمكان بناء المستشفى الجامعي الجديد، مبينا أن المرحلة الأولى للبناء تضمنت هدم المنشآت، والثانية بناء المنشأ الخرساني لعدد 2 بدروم ودور أرضي و7 أدوار متكررة.

وأضاف فى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر الفضائية الأولى، مساء الأحد: إن الأطقم العاملة اكتشفت أثناء الحفر لبناء حوائط ساندة بعمق 30 مترًا وجود كتلة حجرية، موضحًا أن وزارة الآثار تعاونت مع الجامعة وأجرت زيارات متعددة للموقع.

وأوضح أنه تم اكتشاف تابوت من الحجر الرملي "الكوارتز" عمره 2684 سنة، حيث جرى نقله إلى مكان آخر آمن تحت إشراف وزارة الآثار، مؤكدا بأن عملية الحفر تمت باستخدام مجسات وأدوات خفيفة جدًا.