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هل الحقن وبخاخ توسيع الشعب الهوائية تفطر؟ سعد الدين الهلالي يجيب

02:38 ص الإثنين 04 مارس 2024

بخاخات الكورتيزون

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كتبت- داليا الظنينى:

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن: إن هناك مفطرات صيام قياسية، وتعني أن الإنسان يعتبر أمورا معينة مفطرة وفقا لثقافته، ومنها البخاخ حيث ينظر له بأنه يدخل للمعدة مثل الطعام والشراب.

وأشار الهلالي، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه من المفطرات القياسية بلع الريق، أو بلع ما يعلق بين الأسنان، والحقن الوريدية، لافتا إلى أن كل هذه المفطرات، هناك رأيين بشأنها أحداهما يعتبرها مبطلة للصيام حسب مذهب فقهاء الإمام أحمد إبن حنبل، والآخر يرى أنها لا تبطل الصيام، لذا على الإنسان أن يستفتي قلبه وعقله.

وأكد أن الحقنة الشرجية لا تفطر لأنها غسول وراحة لهذا المكان فهى إخراج وليس دخول.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن: لابد أن يعطى الإنسان حقه في التعقل، حيث لا توجد فتوى مقدسة، والأمر المقدس هو كلام الله فقط.

بخاخ حقن رمضان صيام

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