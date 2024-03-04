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BBC

أستاذة غدد صماء توجه نصائح هامة لأصحاب أمراض السكر والقصور الكلوى قبل الصيام

02:18 ص الإثنين 04 مارس 2024

مرض السكري

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كتبت- داليا الظنينى:

وجهت الدكتورة رشا صبح، أستاذة السكر والغدد الصماء بالقصر العيني، نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة لتحديد قدرتهم على الصيام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون": إن هناك مرضى السكر الذين لا يمكنهم الصيام، مبينه أن المحدد الرئيسي لذلك يتمثل في عدة عوامل تسبق شهر رمضان، مثل عدم انتظام مستوى السكر قبل رمضان أو تكرار حالات الغيبوبة.

وأكدت على ضرورة إجراء فحوصات لمن يعانون من مشاكل في الكبد والكلى قبل شهر رمضان، لأن القصور الكلوي يمر بمراحل وهناك مراحل تمنع فيها الصيام، وذلك لأن القصور الكلوي قد يتفاقم بعد شهر رمضان حتى لو صام المريض بشكل جيد دون أعراض.

وأوضحت أن أهمية زيارة الطبيب قبل رمضان لإجراء فحوصات السكر التراكمي ووظائف الكلى ونسبة البروتين، وأيضًا لأي مريض يعاني من أمراض مزمنة لضمان جاهزية الجسم للصيام.

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السكري الفشل الكلوي الصيام

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