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BBC

شعبة الدواجن تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

02:16 ص الإثنين 04 مارس 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- داليا الظنينى:

زف أبو الفتوح مبروك، نائب رئيس شعبة الدواجن، بشرى سارة إلى المصريين بشأن انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "مبروك" في حواره عبر زووم ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء الأحد، أن هناك توقعات بشأن انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل إلى 20%.

وأكد أن هناك توقعات بنزول أسعار العلف بعد انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية، مضيفا: "الأسعار هتوصل إلى ما بين 80 إلى 85 جنيه في الكيلو وهذا بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان، ولكن لن تقل عن 80 جنيه لأن المنتج يحتاج أن يحقق مكسب لاستمرار دورة الإنتاج ".

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