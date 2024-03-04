بيوت وأراضي.. رئيس لجنة تعويضات البيوت والأراضي برأس الحكمة يكشف قيمة تعويضات الأهالي

كتبت- داليا الظنينى:

قال حسين الزعيري، رئيس لجنة تعويضات البيوت والأراضي بمشروع رأس الحكمة: إن الدولة تسعى لتنمية المنطقة منذ 2018، والمفاوضات جارية الآن حيث تشكلت لجنة لتقدير تعويضات المباني والأراضي والمغروسات.

وأضاف الزعيري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: سيكون هناك جلسة غدا بين أهالي رأس الحكمة ووزير النقل لبحث آليات التعويض، موضحا أن هناك عدد كبير من الأهالي سيحصلون على تعويضات، مضيفا: "اللي قاعد في بيت أوضتين وصالة هياخد تعويض يعمل بيت أحسن".

وأكد أنه سيتم بناء مساكن للأهالي المتضررة في منطقة أخرى جنوب الطريق، وكذلك سيحصلون على قطع أراضي، موضحا أن عدد الحالات بالآلاف، إضافة إلى أن رأس الحكمة تنتج 17% من الزيتون، والدولة ستعطيهم أراضي بديلة للزراعة.

وأكد أن أهالي رأس الحكمة مرحبين بالمشروع لأنهم يدركون أن المشروع سيعود بالنفع عليهم، فضلا على أن الدولة ستعوضهم ماديا وعينيا، والدولة لا تدخر جهدا لإرضاء الأهالي وتعويضهم بشكل لائق، وهناك توجيهات رئاسية بذلك من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

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