بسام راضي: مصر نجحت خلال 8 سنوات في استصلاح ملايين الأفدنة بالدلتا وشرق العوينات

كتبت-داليا الظنيني:

كشف السفير بسام راضي، سفير مصر في روما، أن المشروعات الزراعية العملاقة في مصر كانت حديث القمة الإفريقية - الإيطالية التي تمت في إيطاليا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا أشادت بالمشروعات الزراعية المصرية.

وقال، إن المشروعات بين مصر وإيطاليا تطورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وهناك استثمارات إيطالية في مجال الحديد والصلب سيتم تنفيذها في مصر ومن شأنها أن توفر العديد من فرص العمل.

وأكد ، أنه سيتم تدريب الشباب المصري في مركز إيطالي للإستفادة منهم ومن خبراتهم بعد تدريبهم.

ولفت إلى أن الأمن الغذائي وتوفير الإنتاج الزراعي من الموضوعات المهمة في الفترة القادمة، مشيدا بانتخاب مصر عضوا داخل المكتب التنفيذي بالمنظمات الغذائية العالمية.

وأوضح، أن مصر نجحت خلال 8 سنوات في استصلاح ملايين الأفدنة الجديدة في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وشرق العوينات، إلى جانب إقامة أكبر 3 محطات لتحلية المياه لزراعة ملايين الأفدنة في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر.