نشرة منتصف الليل| طرح شقق إسكان متميز.. ومفآجات صادمة عن وفاة طالبة العريش

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

لدينا اكتفاء ذاتي.. شعبة الخضراوات: المنتجات الزراعية غير مرتبط بسعر الدولار

علق حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية، على تراجع أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق، قائلا: "عند تراجع أسعار بعض السلع تتأثر السلع الأخرى"، مبينًا بأن الخضراوات والفاكهة غير مرتبطة بسعر الدولار.

وأضاف "نجيب"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، مساء الأحد، أنه لا يوجد أي أزمة في الخضروات والفاكهة ولدينا اكتفاء ذاتي منها، منوهًا بأن هناك زيادة في المعروض بما يساهم في إتاحة السلع وثبات الأسعار.

رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين بدرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن الطقس يكون بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يوجد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ننشر كراسة شروط الإسكان المتميز في العبور الجديدة وأسيوط الجديدة

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم في إجراءات التقديم على شقق الطرح التكميلي في مدينة العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، حيث يتم طرح 839 شقة بمساحات تصل لـ 93 متر في المدينتين.

والحجز سيكون لمن سدد جدية الحجز في الطرح السابق فقط، والذي كان خلال شهر ديسمبر ويناير الماضيين، ولم يسحب جدية الحجز حتى الآن، وكانت جدية الحجز 60 ألف لشقق العبور الجديدة و50 ألف لشقق أسيوط الجديدة.

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قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين في واقعة "طالبة العريش"

استكملت النيابة العامة، التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش.

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ليست صورًا عارية.. والد طالبة العريش يكشف مفآجات صادمة عن وفاة ابنته

أدلى صلاح الزغبي، والد نيرة صلاح، طالبة العريش، بالعديد من التصريحات المفاجأة والصادمة، وذلك بعد إعادة فتح التحقيقات في واقعة وفاة الطالبة، حيث شكك والديها في وجود شبهة جنائية.

وكشف والد طالبة العريش لمصراوي عددا من النقاط المهمة والتي جاءت كالتالي:-

- بنتي لم تتناول حبة الغلة كما يُشاع.

- تربيتي لبنتي وحفظها للقرآن الكريم لا يجعلها تفعل ذلك ومش قادر أستوعب الكلام ده.

- فيه حوار اتعمل على بنتي.

- الحمدلله إني اتأكدت إن الصور بتاعتها مش عارية زي ما بيقولوا، "دي ناكشة شعرها".

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