"واقفة بتغيظنا".. عمرو أديب: الدولار ترنح وانهار طب ليه الفرخة لم تترنح؟



كتبت - داليا الظنيني:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على انهيار سعر الدولار في السوق السوداء بعد ارتفاعه الفترة الماضية إلى سعر 70 جنيها.

وقال "أديب"، برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إنه يجب على الدولة التحرك سريعًا وإعادة الوضع كما كان عليه من قبل، محذرًا: "لو متحركناش بسرعة هنرجع نشوف أبو 60 تاني".

وأكد أنه يجب على الدولة استغلال تأثير وصدى صفقة "رأس الحكمة" لخفض أسعار الدولار، وأخذ خطوات حاسمة لمنع العملة الصعبة من الارتفاع مجددا.

وعن ثبات أسعار الدواجن والبيض بعد انخفاض سعر الدولار، عقب أديب، قائلا: "الدولار ترنح وانهار، طب ليه الفرخة والبيضة لم تترنح؟.. الفرخة لسة واقفة بتغيظنا والبيضة قاعدة تقول أنا 5 ونص و5 وربع".

وأضاف:"لازم البلد تهدا شوية بلاش مشروعات دلوقتي لإثبات قدرة الدولة انكمش وإهدى شوية، وخد بالك من رغيف العيش والتموين والعلاج والتعليم".