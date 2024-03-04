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اتحاد الصناعات: الأمور ستتحسن الفترة المقبلة وسنشهد نهضة بالقطاع الصناعي

12:00 ص الإثنين 04 مارس 2024

محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات

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كتبت- داليا الظنيني:

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن كل عمل يجرى في مصر اليوم يُصب في مصلحة المواطن البسيط، موضحًا أن الدولار يعامل معاملة السلعة، وعدم توفره يؤدي لارتفاع سعره.

وأضاف "البهي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن صفقة مشروع رأس الحكمة غير مسبوقة، وعائدها سيحرك الأمور للاتجاه الصحيح، لافتًا إلى أن التصدير مسألة حياة أو موت لمصر، متوقعًا أن الأمور ستتحسن الفترة المقبلة وسنشهد نهضة في القطاع الصناعي.

وأوضح، أن مصر ينقصها الترويج والصناعة المصرية بخير، منوهًا بأن البنك المركزي بالتوافق مع مجلس الوزراء يعملون على توفير الدولارات للمستوردين، وخاصة قطاعي الأدوية والأغذية، ويليهم الصناعات التصديرية.

محمد البهي اتحاد الصناعات الدولار رأس الحكمة مجلس الوزراء البنك المركزي

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