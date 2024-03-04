6 نصائح لتقليل ضعف الذاكرة والحفاظ على صحة الدماغ

كتب- عمر صبري:

قدمت الدكتورة آيات هاشم، باحثة بقسم الزيوت والدهون، المركز القومي للبحوث، بعض النصائح والتوصيات التي من شأنها تقليل خطر التعرض لضعف الذاكرة والحفاظ علي صحة الدماغ هي كالتالي:

1- اتباع نظام غذائي صحي بعيد عن السكريات والدهون.

2- ممارسة الرياضة بصفة دورية.

3- مع حلول شهررمضان يمكن تحسين وحماية الذاكرة بالصيام والتركيزعلى تناول العناصر الغذائية المفيدة في وجبتي الإفطار والسحور.

4- أفضل الوجبات الغذائية التي تفيد ذاكراتنا هي التي تحتوي علي نسبة عالية من أحماض أوميجا-3 الدهنية مثل الأسماك.

5- من الوجبات المميزة والمرتبطة بشهررمضان تناول الفواكهة المجففة "الياميش" التي تعد من أهم المصادر الجيدة لمضادات الأكسدة والمفيد لصحة الذاكرة.

6- يجب تناول البيض حيث أنه يحتوي علي فيتامين "د" الهام لصحة الدماغ والإكثار من تناول الخضروات والفواكة.