6 نصائح لتقليل ضعف الذاكرة والحفاظ على صحة الدماغ
كتب- عمر صبري:
قدمت الدكتورة آيات هاشم، باحثة بقسم الزيوت والدهون، المركز القومي للبحوث، بعض النصائح والتوصيات التي من شأنها تقليل خطر التعرض لضعف الذاكرة والحفاظ علي صحة الدماغ هي كالتالي:
1- اتباع نظام غذائي صحي بعيد عن السكريات والدهون.
2- ممارسة الرياضة بصفة دورية.
3- مع حلول شهررمضان يمكن تحسين وحماية الذاكرة بالصيام والتركيزعلى تناول العناصر الغذائية المفيدة في وجبتي الإفطار والسحور.
4- أفضل الوجبات الغذائية التي تفيد ذاكراتنا هي التي تحتوي علي نسبة عالية من أحماض أوميجا-3 الدهنية مثل الأسماك.
5- من الوجبات المميزة والمرتبطة بشهررمضان تناول الفواكهة المجففة "الياميش" التي تعد من أهم المصادر الجيدة لمضادات الأكسدة والمفيد لصحة الذاكرة.
6- يجب تناول البيض حيث أنه يحتوي علي فيتامين "د" الهام لصحة الدماغ والإكثار من تناول الخضروات والفواكة.
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