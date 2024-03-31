"قومي المرأة" يصدر كتابا عن حصاد المجلس خلال 10 سنوات

القاهرة-أ ش أ:

أصدر المجلس القومي للمرأة، كتابا تحت عنوان "حصاد المجلس القومي للمرأة في 10 سنوات 2014-2023 "، والذي يستعرض جهود المجلس في مجال تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وتعزيز دورها القيادي في كافة المجالات.

وذكر المجلس - في بيان اليوم الأحد، أن الكتاب يكشف عن أكثر من 50 تكليفا رئاسيا تم إصداره للحكومة والمجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة المصرية، كما يوضح الكتاب الإطار الاستراتيجي لتمكين المرأة المصرية، والذي يتضمن كلا من رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.

ويسلط الكتاب الضوء على أبرز المؤشرات التي تم رصدها من خلال مرصد المرأة المصرية، الذي تم إنشاؤه في عام 2017، لمتابعة التقدم المحرز في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة رقم 30 لعام 2018 وآليات عمله.

ويستعرض الكتاب القوانين التي صدرت لصالح المرأة، ومشروعات القوانين والمقترحات التشريعية التي أعدها المجلس أو تم إبداء الرأي فيها، والقرارات واللوائح التي صدرت لصالح المرأة، كذلك دور المجلس في تعزيز الخدمات للمرأة في الأحياء السكنية الجديدة (السكن اللائق)، وحماية المرأة من كافة أشكال العنف الموجه ضدها، والجهود التوعوية للمجلس من خلال الحملات المختلفة، بالإضافة إلى المبادرات الخاصة بالاستثمار في الفتيات "دوي يا نورة"، فضلا عن أبرز الجهود الدولية للمجلس القومي للمرأة، وكذلك دور المجلس في متابعة الاستحقاقات الدستورية ومشاركة المرأة فيها.