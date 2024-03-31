أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازات بدورة الألعاب الأفريقية بغانا وبطولتى أفريقيا للمصارعة

القاهرة- أ ش أ:

حقق لاعبو أندية المؤسسات العسكرية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم ضمن المنتخب القومى فى دورة الألعاب الأفريقية التى نظمت فعالياتها بمدينة أكرا الغانية بمشاركة (44) دولة، حيث نجح (45) لاعبا ولاعبة من نادى طلائع الجيش وأندية المؤسسات الرياضية فى الحصول على (54) ميدالية متنوعة من إجمالى (107) ميداليات حققتها البعثة المصرية فى الألعاب الفردية وذلك بواقع (37) ميدالية ذهب و(13) فضة و(4) برونزيات.

وتمكن لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية من الحصول على (7) ميداليات ذهبية من إجمالى (9) ميداليات ذهبية حققها اللاعبون مع المنتخب القومى المشارك بالبطولة الأفريقية للمصارعة للكبار والتى استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بمدينة برج العرب بالأسكندرية بمشاركة (173) لاعبا ولاعبة مثلوا (29) دولة، لينضم اللاعبون السبعة إلى قائمة اللاعبين المتأهلين للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024، ويصبح إجمالى لاعبى ولاعبات جهاز الرياضة للقوات المسلحة المؤهلين للمشاركة بالأوليمبياد (19) لاعبا ولاعبة بمختلف الألعاب الرياضية .

كما شارك (40) لاعبا ولاعبة من أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية ضمن (89 ) لاعبا ولاعبة يمثلون قوام المنتخب القومى المشارك بالبطولة الأفريقية للمصارعة مرحلة تحت ](17سنة – 20 سنة )- كبار[ التى جرت فعالياتها بمدينة برج العرب بمشاركة (104) لاعبين ولاعبة مثلوا (29) دولة ، ونجح لاعبو أندية المؤسسات الرياضية العسكرية فى الحصول على (40) ميدالية متنوعة من إجمالى (83) ميدالية حققها المنتخب المصرى بواقع (27) ميدالية ذهب و(8) فضيات و (5) برونزيات وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة لأبنائها من لاعبى ولاعبات نادى طلائع الجيش وأندية المؤسسات العسكرية الرياضية لقدرتهم على التفوق وتحقيق المراكز المرموقة بكافة البطولات التى شاركوا بها، مؤكدة حرصها الدائم على تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل الكوادر الرياضية وتقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة قادرة على رفع العلم المصرى خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والدولية .