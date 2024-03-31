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وزيرا الأوقاف والاتصالات يبحثان التعاون المشترك وإنهاء التحول الرقمي بهيئة الأوقاف

01:03 م الأحد 31 مارس 2024

وزيرا الأوقاف والاتصالات

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كتب - محمود مصطفي أبوطالب:


استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأحد 31/ 3/ 2024م بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء رحب وزير الأوقاف بالدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، مقدمًا شكره وتقديره على التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والاتصالات، وجهوده في دعم ملف التحول الرقمي بوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، مؤكدًا حرصه على سرعة إنهاء عملية التحول الرقمي فيما يتصل بشئون الوقف.

من جانبه قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشكر لوزير الأوقاف على اهتمامه الكبير بملف التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذا الاجتماعي تنسيقي لمتابعة ملف الحصر، ووضع خطة لإنهاء الملف كاملا قبل نهاية العام المالي 2024م، مؤكدًا على ضرورة التسريع من وتيرة هذا الملف.

التحول الرقمي هيئة الأوقاف محمد مختار جمعة

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