برلمانية: تعهدات وتصريحات الحكومة بخفض الأسعار لم تتحقق

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، الحكومة بجميع أجهزتها بالإسراع في تنفيذ تصريحات رئيس الوزراء التي أكد فيها التوافق على متابعة حركة السوق وتحقيق انخفاض الأسعار بما يتراوح بين 15% و20% خلال الفترة الحالية مع الوصول بهذه النسبة إلى 30% عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

وقالت سميرة الجزار، في بيان اليوم الأحد، إنه يجب أن يشعر المواطنون بأن الحكومة جادة في تصريحاتها، مؤكدة أن أسعار غالبية السلع كما هي ولم تنخفض، متابعة: سعر كيلو اللحوم الحمراء على سبيل المثال لدى الجزارين في غالبية المناطق بالمحافظات يتراوح فيما بين 400 و500 جنيه.

وواصلت: أزمة السكر مستمرة في عدد كبير من المحافظات إضافة إلى وجود تحايل في بيع السكر من خلال بيع كيلو السكر ومعه كيلو أرز بسعر 70 جنيهًا مع العلم أن هناك بعض المواطنين لا يحتاجون إلى سلعة الأرز لأنهم يحصلون عليها بسعر مناسب من خلال البطاقات التموينية.

كما طالبت النائبة سميرة الجزار، مختلف الأجهزة الحكومية المختصة بتنفيذ تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بنشر فرق عمل من جميع الوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية متسائلة: إلى متى يستمر عجز الحكومة في السيطرة على الأسواق والأسعار؟ ولماذا لا يتم وضع أسعار على مختلف السلع طالما لا يتم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه فيما بين الحكومة والتجار؟ ولماذا لا يتم التوسع في نشر شوادر بيع اللحوم ومختلف السلع داخل مختلف المحافظات والمدن والأحياء والمراكز على مستوى الجمهورية؟، وأين دور المحافظين وقيادات المحليات في الرقابة على الأسواق والأسعار؟.