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BBC

جاهزون.. خالد عباس: حفل تنصيب الرئيس سيكون افتتاح للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية

11:32 م السبت 30 مارس 2024

المهندس خالد عباس

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن العاصمة الإدارية على أهبة الاستعداد لحفل تنصيب الرئيس السيسي وأداء قسم اليمين الدستورية بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.

وقال عباس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد": إن مراسم تنصيب الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة بالعاصمة الإدارية، تبدأ بوصول الرئيس السيسي للعاصمة الإدارية ثم يتوجه مباشرة إلى مجلس النواب، وسيتم رفع العلم المصري في ساحة الشعب.

وأضاف، مساء اليوم: إن العاصمة الإدارية جاهزة وقادرة على استقبال كل الأحداث، مؤكدًا أن حفل تنصيب الرئيس السيسي سيكون بمثابة حفل افتتاح للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية: بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية بمجلس النواب سيباشر عمله من العاصمة الإدارية.

المهندس خالد عباس شركة العاصمة الإدارية حفل تنصيب الرئيس السيسي اليمين الدستورية مجلس النواب

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