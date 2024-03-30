هل تتغير أسعار السلع التموينية.. وزير التموين يكشف الحقيقة

لا تغيير في أسعار السلع التموينية وبدء تشكيل لجان

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية ثابتة وليس فيها أي تغيير، وخلال اجتماعه اليوم مع مديري مديريات التموين وقيادات الوزارة، شدد على استمرار طرح السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.

ووجه "المصيلحي"، بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مشيرًا إلى أن أسعار الكثير من السلع شهدت انخفاض ملحوظ كما حدث في زيوت الطعام والمكرونة والدقيق والذرة والأعلاف والكثير من السلع الأخرى.

وطالب وزير التموين، بالتركيز على مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتى الوكيل أو الموزع وصولًا إلى المستهلك النهائي.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أن وزير التموين وجه مديري المديريات، بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح ومراجعة مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع، مشيرًا إلى أن المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التموين وجه مديري المديريات بتشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح المحلية وشملت التوجيهات إنشاء بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح لحظيًا.