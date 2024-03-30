"مياه الجيزة": صرف مكافأة لجميع العاملين بمناسبة عيد الفطر 2024 – مستند

كتب- محمد أبو بكر:

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، صرف شهر مكافأة لجميع العاملين تحت حساب مكافأة تقييم الأداء عن العام المالي 2023-2024، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 2024.

وجاءت ضوابط صرف المكافأة، بحسب منشور للشركة، حصل مصراوي على نسخة منه، كالآتي:

- صرف مكافأة من الراتب الأساسي تحت حساب مكافأة تقييم الأداء عن العام المالي 2023 – 2024.

- تصرف المكافأة لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة على الأساسي في 30 – 6 – 2021 ويتم التسوية وفقًا لقرار الجمعية العمومية.

- لا يتم صرف المكافأة للحاصلين على إجازات بدون مرتب.

- تصرف لجميع العاملين، دائمين، ومؤقتين، ومنتدبين، ومعارين، وكذلك المستدعين للاحتياط بالقوات المسلحة والمستشارين المتعاقدين كل الوقت.

- يتم تسوية المكافأة للذين تم إحالتهم للمعاش بحسب مدة خدمة كلًا منهم خلال العام المالي 2023 – 2024.

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