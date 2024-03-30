بعد تكاثر السحب الركامية الممطرة على الجيزة والقاهرة.. هل يستقر طقس غدًا الأحد؟



كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان صادر عنها، اليوم السبت، إن حالة الطقس غدًا الأحد، تشهد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والبلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأوضحت "الهيئة"، أن طقس غدًا الأحد، يتأثر بنشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن الأحوال الجوية غدًا، تشهد شبورة مائية، تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكانت الأرصاد أكدت في بيان أمس، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الجيزة والقاهرة والوجه البحرى وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق.

كما أشارت إلى أن السحب الرعدية الممطرة تتجه إلى شرق القاهرة الكبرى وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق، مع استمرار الأمطار الرعدية على مناطق من الوجه البحرى.