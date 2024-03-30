مصر تواصل المشاركة فى إسقاط أطنان المساعدات على غزة - صور

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كتب- محمد سامي

واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار أيام (28-29-30) من مارس الجارى فى تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى لإسقاط المساعدات الغذائية والإحتياجات الأساسية لدعم المواطنين الفلسطينيين.

وذلك فى إطار الجهود المكثفة التى تبذلها الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

حيث استمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية تنفيذ أعمال الإسقاط الجوى من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة.

فيما تواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية ودول التحالف الدولى لإسقاط أطنان من المساعدات بالمناطق التى يتعذر الوصول إليها براً داخل القطاع.