رئيس الوزراء: الأمور في طريقها للتحسن وأتابع التدفقات الدولارية

كتب مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه عندما تحدث عن أزمة الدولار وأكد أن الدولة ستتخطاها، كانت الحكومة تعمل على صفقات كبيرة واتفاقات عالمية، مضيفا: "عندما قلنا إن الأزمة ستعدي كنا نعمل على الموضوع".

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بعدد من المصانع في مدينة العاشر من رمضان: "الرئيس قال إن الأمور في سبيلها للتحسن، وأنا أتابع مع محافظ البنك المركزي التدفقات الدولارية والأمور عادت لطبيعتها، لكن لا يزال أمامنا فترة حتى نهاية عام 2024 ".

وتابع رئيس الوزراء: "نعمل بكل الجهد لضمان استكمال كل المسارات الإصلاحية وعودة الأمور إلى سابق طبيعتها، ونحرص على جميع الموارد التي تأتي بالدولار وتقليل الفجوة الدولارية".



