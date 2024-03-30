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BBC

مصر تواصل المشاركة في إسقاط أطنان المساعدات على قطاع غزة

03:52 م السبت 30 مارس 2024

إسقاط أطنان المساعدات على قطاع غزة أرشيفية

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كتب- محمد سامي:

واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار أيام 28 و29 و30 مارس الجاري تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية لدعم المواطنين الفلسطينيين.

وبحسب بيان، استمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية في تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة.

وتواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية ودول التحالف الدولي لإسقاط أطنان من المساعدات بالمناطق التي يتعذر الوصول إليها برًا داخل القطاع.

إسقاط أطنان المساعدات قطاع غزة القوات الجوية المصرية دعم المواطنين الفلسطينيين الجسر الجوي الإنساني

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