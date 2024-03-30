مصر تواصل المشاركة في إسقاط أطنان المساعدات على قطاع غزة

كتب- محمد سامي:

واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار أيام 28 و29 و30 مارس الجاري تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية لدعم المواطنين الفلسطينيين.

وبحسب بيان، استمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية في تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة.

وتواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية ودول التحالف الدولي لإسقاط أطنان من المساعدات بالمناطق التي يتعذر الوصول إليها برًا داخل القطاع.