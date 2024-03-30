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BBC

هل ستنخفض أسعار اللحوم بعد عيد الفطر المبارك؟.. شعبة القصابين تُجيب

06:00 ص السبت 30 مارس 2024

أسعار اللحوم

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كتب- عمرو صالح:

كشف مصطفى محمد وهبة عضو شعبة القصابين عن مصير أسعار اللحوم عقب انتهاء عيد الفطر المبارك 2024.

وقال وهبة لمصراوي، إن أسعار اللحوم ستشهد انخفاضًا بعد انتهاء عيد الفطر، بعد توافر الأعلاف بالأسواق بشكل كبير وانخفاض سعرها خلال الأيام الماضية بعد تراجع الدولار، إضافة إلى الإفراج عن البضائع بالموانئ والتي كان ضمنها لحوم مستوردة.

وأوضح "وهبة"، أن المبادرات الحكومية التي أطلقت لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار وأبرزها مبادرة وزارة الزراعة لتوفير اللحوم بسعر 270 جنيه للكيلو.

وكانت أسعار اللحوم قد شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا في أسعارها بشكل كبير مما تسبب في حالة عزوف من قبل المواطنين على شرائها.

أسعار اللحوم شعبة القصابين عيد الفطر المبادرات الحكومية

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