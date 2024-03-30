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اليوم.. لجنة اختيار القيادات الجامعية تلتقى 14 مرشحًا لرئاسة جامعة القاهرة

05:00 ص السبت 30 مارس 2024

جامعة القاهرة

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تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية، اليوم السبت، المقابلات الشخصية مع القائمة النهائية المرشحين لرئاسة جامعة القاهرة والتي ضمت 14 مرشحًا، اذ تناقشهم اللجنة فى البرامج المقدمة منهم لرئاسة الجامعة وفق معايير استرشادية ومجموع من 100 درجة.

وبلغت قائمة المرشحين لمنصب رئيس جامعة القاهرة كل من الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور هشام سيد سليمان استاذ بكلية التجارة والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور خالد العامرى.

كما ترشح الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد المعطى أبو سمرة عميد معهد الأورام والدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة والدكتور عبد الرحمن النشار والدكتورة ألفت رياض والدكتور أيمن حمدى قاسم والدكتور هيثم محمد عبد الحافظ والدكتور عمرو محمد عياد والدكتور أحمد عبده على الشريف عميد كلية العلوم والدكتور حسن مجدى البربري.

جامعة القاهرة لجنة اختيار القيادات الجامعية الدكتور أحمد رجب الدكتور هشام سيد سليمان الدكتور محمود السعيد الدكتور خالد العامرى

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