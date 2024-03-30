بعد الأمطار الرعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت وتحذر من هذه الظاهرة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود السبت طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 درجة والسواحل الشمالية الغربية 23 درجة والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء 25 درجة.

يذكر أن أنحاء متفرقة من البلاد تعرضت مساء الخميس، لسقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة، بالتزامن مع موجة الطقس الحارة.