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تخفيضات تصل لـ 30%.. مساعد التموين يكشف آخر الاستعدادات لشهر رمضان الكريم

11:58 م الأحد 03 مارس 2024

الدكتور إبراهيم عشماوى

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، تفاصيل استعدادات الوزارة لشهر رمضان المقبل.

وأضاف "عشماوي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم طرح السلع الاستراتيجية بتخفيضات تصل إلى حوالي 30% عن السوق الحر وذلك من خلال 145 شادرًا وسلاسل تجارية دشنتها الحكومة.

وتابع: "التجارة الداخلية توفر بشكل مباشر ملايين فرص العمل، والمنظومة ستكون مضاهية لأسواق العالم بحلول 2030".

وبشأن أسباب ارتفاع أسعار السلع، قال "عشماوي"، إن الأسعار ليست مسئولية وزارة واحدة، والأسباب تتلخص في (القوة الشرائية، لوبي التجار، سعر الفائدة، العرض والطلب)، منوهًا بأن مصر تنوع مصادر استيراد اللحوم من الدول الإفريقية المحيطة بالسودان؛ لتوفير مصادر البروتين الأحمر والحفاظ على سعر مناسب.

وأوضح: "انخفاض سعر الصرف ليس العنصر الوحيد في استقرار أو انخفاض الأسعار، والدولة تعمل على ترشيد فاتورة الاستيراد حتى وصلنا من 92 لـ78 مليار دولار العام الماضي".

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الدكتور إبراهيم عشماوي وزير التموين أحمد موسى على مسئوليتي فرص العمل أسعار السلع

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