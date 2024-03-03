"زراعة الشيوخ": كيلو اللحم سيتوفر بسعر بين 200 لـ250 جنيهًا خلال أيام

كتب- نشأت علي:

ثمن النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، شو دونيو، والوفد المرافق له، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتا إلى ان فاو شعر بوجود نهضة حقيقية في مصر بالقطاع الزراعي.

وتابع الجبلي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على سي بي سي، إن زيارة فاو استهدفت معرفة ما يدور على ارض الواقع في مصر، مشيرا الى أن هناك نظرة اعجاب لما تقوم به الدولة المصرية حاليا.

ونوه رئيس زراعة الشيوخ، أن التوسع الأفقي يقارب الـ4 ملايين فدان، وهذا الرقم كبير، مؤكدًا أهمية المراكز البحثية في مصر والتي تعمل على زيادة الإنتاجية للمحاصيل كافة.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي الذي يحدث الآن خاصة بعد الأزمة، زاد بشكل كبير في المحاصيل الاستراتيجية، وهذا ينعكس على انخفاض أسعار السلع.

وتابع أنه سيكون هناك الفترة المقبلة وخلال شهر رمضان، انخفاض كبير في أسعار السلع، ومنها اللحوم والدواجن والبيض بنسب تصل إلى 40%، مع توفير سلع اخرى كالسكر، موضحا: "كيلو اللحم القايم سيصل إلى 130 قايم، ويصل للمستهلك بما يقرب من 200 إلى 250 جنيه وهنرجع للوضع الطبيعي".